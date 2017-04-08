Радулов, Марков, Прайс и Пачьоретти не поехали с «Монреалем» на выезд в Детройт

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, нападающие Александр Радулов и Макс Пачьоретти, а также защитник Андрей Марков не поехали с командой на выездной матч с «Детройт Ред Уингз». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Ранее из молодёжной команды в экстренном порядке был вызван защитник Михаил Сергачёв.
Игра с «Детройтом» станет для «Монреаля» заключительной в регулярном чемпионате. Команда выходит в плей-офф с первого места в Атлантическом дивизионе и в первом раунде встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».