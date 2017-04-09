Панарин установил личный рекорд по голам за сезон в НХЛ

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артемий Панарин в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (2:3 ОТ) забил на 54-й минуте, сделав счёт 2:1 в пользу «Чикаго».
Российский хоккеист забил свой 31-й гол в сезоне, установив личный рекорд по заброшенным шайбам. В 81 матчах текущего сезона на его счету 74 (31+43) очка.
В прошлом году, в дебютном для себя чемпионате НХЛ, в 80 матчах он набрал 77 (30+47) очков и был признан лучшим новичком сезона.
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