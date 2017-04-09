«Флорида» прервала 6-матчевую серию поражений в игре с «Баффало»

«Флорида Пантерз» дома обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Счёт голам «Флориды» открыл Ник Бьюгтад (27-я минута), а затем две шайбы забросил Джонатан Юбердо (38, 46), обе — с передач Яромира Ягра.
Голкипер «Пантерз» Джеймс Раймер сохранил свои ворота «сухими», отразив 30 бросков.
Российский защитник «Баффало» Дмитрий Куликов провёл на льду 22 минуты, отметившись одним броском.
«Флорида» занимает 7-е место в гонке «уайлд-кард» Восточной конференции, «Баффало» расположился строчкой ниже, отставая на 1 очко.