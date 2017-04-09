«Сент-Луис» по буллитам победил «Каролину», у Барбашёва гол, у Тарасенко 2 очка

«Сент-Луис Блюз» на выезде в серии буллитов победил «Каролину Харрикейнз» со счётом 5:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Блюз» открыли счёт благодаря, которому ассистировал(1-я минута), после чего Клас Дальбек (10) и Джефф Скиннер (20) вывели вперёд «Каролину». Во втором периоде за «Сент-Луис» после передачи Тарасенко отличился Александер Стин (26, в большинстве), Юаким Нордстрём с паса Сергея Толчинского сделал счёт 3:2 в пользу «Каролины» (35), а Райан Ривз забил за «Блюз» (40). В третьей двадцатиминутке в составе «Сент-Луиса» отличился Скотт Апшолл (43, в меньшинстве), а Джефф Скиннер сравнял счёт в игре (50). В серии буллитов лучше оказались игроки «Сент-Луис Блюз», решающий бросок оформил Тарасенко.«Блюз» обеспечили себе 3-е место в Центральном дивизионе, а «Каролина» располагается на 6-й строчке в гонке «уайлд-кард» Восточной конференции.