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«Торонто» переиграл «Питтсбург» и вышел в плей-офф впервые с 2013 года

9 апреля 2017, воскресенье. 06:26. Хоккей
«Торонто Мэйпл Лифс» дома обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — за «Питтсбург» отличился Фил Кессел (7-я минута), а у «Торонто» забил Джеймс ван Римсдайк (7). Во второй двадцатиминутке на шайбу Тайлера Бозака (24, в большинстве) ответил Сидни Кросби (28, в большинстве). В заключительном игровом отрезке Джейк Гюнцель вывел «Пингвинз» вперёд, однако затем последовали три гола «Торонто» за авторством Каспери Капанена (55), Коннора Брауна (58) и Остона Мэттьюса (60).

Мэттьюс забил 40-ю шайбу в сезоне. Никита Зайцев и Леонид Комаров провели за «Торонто» 21 и 15 минут на льду соответственно. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не принимал участия в матче.

«Торонто» занимает 3-е место в Атлантическом дивизионе и обеспечил себе путёвку в плей-офф Кубка Стенли, куда пробился впервые с 2013 года. «Питтсбург» выходит в плей-офф от Столичного дивизиона.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
5 : 3 1:1, 1:1, 3:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Кессел (Каллен, Кюнхакль) – 06:10 (5x5), 1:1 – ван Римсдайк (Бозак, Полак) – 06:40 (5x5), 2:1 – Бозак (Нюландер, Гардинер) – 23:30 (5x4), 2:2 – Кросби (Гюнцель, Шульц) – 27:55 (5x4), 2:3 – Гюнцель – 46:51 (5x5), 3:3 – Капанен (Ханвик, Мэттьюс) – 54:30 (5x5), 4:3 – Браун (Гардинер, Ханвик) – 57:12 (5x5), 5:3 – Мэттьюс – 59:56 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Торонто Мэйпл Лифс НХЛ
Новости. Хоккей
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