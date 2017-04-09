Куваев: в Канаде что в НХЛ, что в «молодёжке» дворец битком, все болеют

Нападающий «Спартака»поделился воспоминаниями от игры в WHL.«В WHL – лиге, где я играл, — на то время, если мне не изменяет память, было всего три русских хоккеиста: Гоголев, Фисенко и я. Как ко мне относились в команде? Вроде, неплохо – насколько можно было понять с моим знанием английского (). Но менталитет там, конечно, другой: все вроде улыбаются тебе, всё хорошо, а как относятся на самом деле, сказать сложно. Когда ты не до конца понимаешь человека, тебе тяжело уяснить, как он к тебе относится. Но ребята в команде меня всегда поддерживали.Успел ли почувствовать, что хоккей в Канаде религия? Да, даже выступая на молодёжном уровне. Я играл второй год в Ванкувере, вместимость местного стадиона составляет 16 с половиной тысяч человек. Так вот на наши игры приходило 12-13, а в плей-офф и вовсе по 15 тысяч зрителей. Там что в НХЛ, что на матчах молодёжной лиги – дворец битком, все болеют, поход на хоккей – праздник, помимо игры становишься свидетелем целого шоу», — цитирует Куваева пресс-служба клуба.