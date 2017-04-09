Стали известны все участники плей-офф НХЛ

Определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли. Последнюю путёвку завоевал «Торонто Мэйпл Лифс».
Восточная конференция:
«Вашингтон Кэпиталз» – «Бостон Брюинз»/«Торонто Мэйпл Лифс»
«Питтсбург Пингвинз» – «Коламбус Блю Джекетс»
«Монреаль Канадиенс» – «Нью-Йорк Рейнджерс»
«Оттава Сенаторз» – «Торонто Мэйпл Лифс»/«Бостон Брюинз»
Западная конференция:
«Чикаго Блэкхоукс» – «Нэшвилл Предаторз»
«Миннесота Уайлд» – «Сент-Луис Блюз»
«Анахайм Дакс»/«Эдмонтон Ойлерз» – «Калгари Флэймз»
«Эдмонтон Ойлерз»/«Анахайм Дакс» – «Сан-Хосе Шаркс»