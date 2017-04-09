Капанен забил свой первый гол в НХЛ, причём задрафтовавшему его «Питтсбургу»

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс»забросил свою первую шайбу на уровне НХЛ в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:3). 20-летний финн провёл свой седьмой матч в текущем сезоне и 16-й – в лиге в целом.В 2014 году он был задрафтован «Питтсбургом» в первом раунде под общим 23-м номером. Но уже летом следующего года он стал частью сделки по обмену форварда Фила Кессела.«Да, конечно, это особый момент. Не могло быть лучшего времени для гола – сравнять счёт и забить бывшему клубу», – сказал Капанен.