Пайгин: я кивал Билялетдинову и работал, но в плей-офф не сыграл

Зашитник Зият Пайгин рассказал об уходе из «Ак Барса» и поделился впечатлениями от игры в АХЛ.
«Тренер считал, что я не готов. Мы разговаривали с Зинэтулой Хайдяровичем, он мне говорил работать и тренироваться. Я кивал и обещал работать и тренироваться. И делал это, но в плей-офф не сыграл. В начале сезона мне предложили подписать новый договор. Но меня совершенно не устраивали условия. Например, я считал, что контракт на три года – это много. Просил, чтобы пересмотрели условия, но больше у нас не было встреч на эту тему.
Думаю, что два ближайших сезона я проведу в Северной Америке. Надо делать шаг в развитии, пытаться пробиться на новый уровень. Я изучал состав, я смотрел матчи «Ойлерз» и понимаю, что реально попасть в НХЛ. Но всё зависит от меня. Тренеры в клубе АХЛ относятся ко мне доброжелательно, но никто тут не будет делать на льду за тебя какие-то вещи.
Как дебют? Всё было просто отлично. Мы выступали на большой арене в Остине, завтра тут баскетбол, а потом мы снова сыграем с «Сан-Антонио». Я всем доволен. На матче было больше восьми тысяч зрителей. Больше, чем на матчах «Ак Барса». В голове не укладывается – это же всего лишь АХЛ. Поначалу мне было тяжело, не скрою. Маленькая площадка. Я уже понял, что голову опускать тут нельзя – снесут. Но быстро почувствовал игру. Штраф? Наверное, я всё-таки подтолкнул соперника на борт. Оспаривать удаление не буду. А гол получился немного курьёзным. Раз я был на площадке – виноват. Но лучше посмотреть этот момент, чтобы каждый сделал для себя вывод», — рассказал хоккеист.
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