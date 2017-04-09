Тэйвз: настоящий сезон начинается, «Чикаго» уверен в своих силах

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс»отметил, что к старту плей-офф к его команде вернулась мотивация. Команда досрочно выиграла Западную конференцию НХЛ и в первом раунде Кубка Стэнли сыграет с «Нэшвилл Предаторз»«Настоящий сезон начинается. Мы хотим узнать, чего мы стоим, и уверены в своих силах. Энергия, амбиции, мотивация вернулись. Мы снова ощущаем важность каждого матча», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.