Мэттьюс, Ли и Раймер – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт организации.Третьей звездой стал голкипер «Флорида Пантерз», сыгравший на ноль в матче с «Баффало Сэйбрз» (3:0) при 30 отражённых бросках.Второй звездой назван форвард «Нью-Йорк Айлендерс», офрмивший дубль в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2).Первой звездой признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс», набравший 2 (1+1) очка в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:3).