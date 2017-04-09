Яшкин: обид на Соботку нет, все знают, что это бизнес

Нападающий «Сент-Луис Блюз»рассказал об отношении команды к подписанию контракта с форвардом Владимиром Соботкой. Три последних сезона Соботка провёл в КХЛ в «Авангарде», куда перешёл в статусе ограниченно свободного агента после спора с «Блюз» по условиям нового контракта. Соботка заключил новое трехлетнее соглашение с «Сент-Луисом» на $ 10,5 млн.«У него есть всё, он силён, быстр, умен, с хорошими руками, хорошим пониманием игры. Всё, что нужно. Он не изменился в этом смысле. Может быть, это сложно объяснить болельщикам, но все знают, что это бизнес, и никаких обид на него нет», – сказал Яшкин.