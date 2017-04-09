КХЛ оставила без изменений штрафы Осалы и Ковальчука, Шипачёву выписали «5+20»

Время – 27:28. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Металлург» Мг Оскара Осалу наказание по правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.3.2. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.
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Время – 36:04 На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК СКА Илью Ковальчука наказание по правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» – большой штраф плюс автоматически бисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.3.2. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.
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Время – 49.57
На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ХК СКА Вадима Шипачёва наказание по правилу 537 г (Удар клюшкой) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.14.1. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.
Видео также доступно на официальном сайте КХЛ