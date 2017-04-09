Драфт-лотерея НХЛ состоится 29 апреля

Драфт-лотерея НХЛ, скорее всего, состоится 29 апреля. О дате проведения сообщил инсайдер Эллиотт Фридман.В лотерее примут участие команды, не пробившиеся в плей-офф. Будут разыграны первый, второй и третий выбор на драфте. Ожидается, что в этом году первым номером драфта станет нападающий «Брэндона» Нолан Патрик. В нынешнем сезоне канадец из-за травмы провёл только 33 матча в Западной лиге, набрав 46 (20+26) очков.Другой фаворит – нападающий «Галифакса» Нико Хишир. Он провёл 57 матчей в регулярном чемпионате лиги Квебека, набрав 86 (38+48) очков. На счету хоккеиста 6 игр в плей-офф. В этих матчах нападающий набрал 7 (3+4) очков.