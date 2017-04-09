«Авангард»: Зубов и Бут ушли, ведутся переговоры с Фурхом

Нападающийпокинул «Авангард». Стороны приняли решение не продлевать контракт. Хоккеист набрал 17 (4+13) очков в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ. На счету нападающего 12 игр в плей-офф и 6 (3+3) очков.Также клуб официально объявил, что команду покинули нападающиеС вратарёмведутся переговоры о новом контракте. Решение о продолжении сотрудничества с остальными хоккеистами будет принято главным тренером Андреем Скабелкой и руководством клуба по окончании просмотрового сбора.