Кучеров и Василевский вызваны в сборную России

Федерация хоккея России вызвала в сборную хоккеистов «Тампа-Бэй Лайтнинг» вратаря Андрея Василевского и форварда Никиту Кучерова. Об этом сообщает официальный сайт организации. «Тампа» не попала в розыгрыш кубка Стэнли.
«В связи с завершением регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги актуализируется вопрос о вызове кандидатов в национальную сборную России, выступающих за океаном, для подготовки к чемпионату мира — 2017. Селекционная служба ФХР находится в постоянном контакте со всеми кандидатами в сборную. Вчера завершилась рабочая поездка, в рамках которой были проведены встречи со всеми хоккеистами, включая и тех, чьи команды не попали в плей-офф НХЛ.
На текущий момент в национальную сборную для подготовки к чемпионату мира в Германии и Франции вызваны игроки «Филадельфии» — защитник Иван Проворов и нападающий Роман Любимов, а также хоккеисты «Тампы Бэй» — вратарь Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров. Федерация хоккея России продолжит следить за развитием серий плей-офф НХЛ с участием кандидатов в сборную России», — сказано на официальном сайте ФХР.
>>> «Тампа» не попала в плей-офф НХЛ впервые с 2013 года