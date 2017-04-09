Гуськов: Сёмин может и должен играть намного лучше

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВподелился мнением об игре нападающего магнитогорского «Металлурга» Александра Сёмина, который в нынешнем плей-офф пока не забросил ни одной шайбы.«Я не сказал бы, что Сёмин – главное разочарование у «Магнитки», но он может и должен играть намного лучше. Конечно, и сам он переживает, и тренеры это прекрасно понимают, дают ему шанс в каждой игре. У Магнитогорска не так много шансов, чтобы варьировать состав, поэтому Сёмин в каждой игре получает возможность доказать, что он хороший хоккеист», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.