«Вена» — чемпион EBEL, выиграла «регулярку» и ни разу не проиграла в плей-офф

«Вена» стала чемпионом австрийской лиги EBEL. В завершившемся сезоне в EBEL выступали восемь австрийских клубов и по одной команде из Чехии, Венгрии, Словении и Италии.«Вена» заняла первое место в регулярном чемпионате. Затем столичная команда выиграла плей-офф, не потерпев ни одного поражения. Все серии игрались до четырёх побед. В первом раунде «Вена» прошла «Инсбрук», во втором – «Больцано». В финале столичная команда победила «Клагенфурт».В эту лигу со следующего сезона может вступить «Медвешчак». Хорватская команда выступает в КХЛ, начиная с сезона-2013/14.