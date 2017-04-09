Зеттерберг: когда начинаешь играть в НХЛ, не надеешься, что сыграешь 1000 матчей

Капитан «Детройт Ред Уингз»поделился мнением о том, что последний матч команды в регулярном чемпионате станет его 1000-й игрой в Национальной хоккейной лиге. Этот матч также будет последним для «Детройта» на «Джо Луис Арене».«Я и нарочно не смог бы выбрать более подходящего матча, чтобы сыграть свой тысячный. Это действительно будет очень особый вечер по многим параметрам. Когда ты только начинаешь играть в НХЛ, ты и не надеешься, что здоровье и обстоятельства позволят тебе выступать так долго. Очень горд тем, что мне это удалось, и жду воскресного матча», — цитирует Зеттерберга официальный сайт НХЛ.