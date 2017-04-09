Фомичёв: Ковальчук и Осала — равнозначные потери для СКА и «Магнитки»

Бронзовый призёр чемпионата России, комментатор КХЛ ТВ Александр Фомичёв поделился мнением о первом матче финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг — ХК СКА (4:5).
«Команды ещё в последнем очном матче регулярного чемпионата, можно сказать, провели репетицию финала. На этот раз тоже были ошибки в обороне. В каких-то моментах СКА действовал активнее, в каких-то – «Металлург». По броскам также примерное равенство. В целом соперники стоят друг друга. «Армейцы» победили за счёт индивидуального мастерства. Посмотрим на решающие шайбы СКА. Если Херсли бросает так, что пробивает сетку – это ли не мастерство? Затем шайба Дадонова – здорово обыграл Ли и без проблем переиграл Кошечкина.
Что не получилось у «Металлурга»? «Магнитка» плохо контролировала свой пятак. Две шайбы в ворота Кошечкина пришли с добивания. Сколько таких голов уральцы пропустили по ходу нынешнего плей-офф? Ни одного? Один? СКА забирал подбор на чужом пятаке. Что касается удаления Ковальчука и Осалы, то они сказались и на «армейцах», и на «Магнитке». Ковальчук – заводила своей команды, лидер в нападении. Осала же – игрок оборонительного плана, но может поддержать атаку. Кто от этого больше потерял? Это равнозначные потери для обеих команд. Оба хоккеиста сыграли грубо и заслуженно получили удаления до конца матча. Вообще арбитры провели матч на высоком уровне», — цитирует Фомичёва официальный сайт КХЛ.