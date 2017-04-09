Блашилл: Зеттерберг вложил невероятный труд, ему нужно больше игрового времени

Главный тренер «Детройт Ред Уингз»поделился мнением об игре нападающего«В конце прошлого сезоне Зи был не похож сам на себя, так что в этом году я приготовился вносить изменения. Я не знал, урезать ли ему игровое время или передвинуть на фланг, но мы собирались быть реалистичными в отношении нашего 36-летнего капитана. Впрочем, как показало время, нам совершенно не о чем было волноваться. Собственной игрой Зи ясно дал понять, что он по-прежнему центрфорвард и что заслуживает скорее больше игрового времени, а не меньше. И это не произошло случайно. Это произошло, потому что он вложил невероятное количество труда. Для молодых ребят Зи — великолепный пример того, как надо пахать, чтобы добиваться успеха в этой лиге. Сейчас он снова играет в свой лучший хоккей, и я не вижу причин, по которым это не может продолжиться», — цитирует тренера официальный сайт лиги.