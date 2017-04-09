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Блашилл: Зеттерберг вложил невероятный труд, ему нужно больше игрового времени

9 апреля 2017, воскресенье. 15:41. Хоккей
Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блашилл поделился мнением об игре нападающего Хенрика Зеттерберга.

«В конце прошлого сезоне Зи был не похож сам на себя, так что в этом году я приготовился вносить изменения. Я не знал, урезать ли ему игровое время или передвинуть на фланг, но мы собирались быть реалистичными в отношении нашего 36-летнего капитана. Впрочем, как показало время, нам совершенно не о чем было волноваться. Собственной игрой Зи ясно дал понять, что он по-прежнему центрфорвард и что заслуживает скорее больше игрового времени, а не меньше. И это не произошло случайно. Это произошло, потому что он вложил невероятное количество труда. Для молодых ребят Зи — великолепный пример того, как надо пахать, чтобы добиваться успеха в этой лиге. Сейчас он снова играет в свой лучший хоккей, и я не вижу причин, по которым это не может продолжиться», — цитирует тренера официальный сайт лиги.
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Ред Уингз Джефф Блашилл Хенрик Зеттерберг
Новости. Хоккей
9 апреля 2017, воскресенье
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