«Красная Армия» стала первым финалистом Кубка Харламова

Столичная «Красная Армия» стала первым участником финала плей-офф розыгрыша Кубка Харламова сезона- 2016/17.В третьем матче серии против «Кузнецких Медведей» команда Бориса Миронова обыграла соперника со счётом 2-4 и обеспечила себе четвертую финальную серию в истории. В составе армейцев заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов, Иван Силаев, Семён Кошелев и Егор Филин. У новокузнечан отличились Егор Жданов и Кирилл Зиновьев.«Кузнецкие Медведи» стали обладателями бронзовых наград.Третий матч противостояния в Новокузнецке прошёл с аншлагом – встречу посетило 7 533 зрителя. Серия до трёх побед завершилась сухой победой «Красной Армии», которая ждёт соперника по финалу. В сезоне-2010/11 молодёжная дружина ЦСКА стала обладателем Кубка Харламова.