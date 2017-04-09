Ларкин: Зеттерберг не катается быстрее всех, но умеет менять темп игры под себя

Нападающий «Детройт Ред Уингз»поделился мнением об игровых качествах капитана команды«Не могу даже передать, скольким вещам я научился просто наблюдая за ним каждый день. Он далеко не быстрее всех катается, но он способен изменить темп игры на тот, который ему удобен. Кроме того, вы никогда не увидите, чтобы кто-то отобрал у него шайбу. Он контролирует её так, что сделать это практически невозможно, и находит открытых партнёров, которые могут нанести бросок», — приводит слова Ларкина официальный сайт НХЛ.