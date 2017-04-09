Юниорская сборная России обыграла Канаду в выставочном матче

Юниорская сборная России в рамках подготовки к юниорскому чемпионату мира сыграла в Братиславе второй, и заключительный, выставочный матч. Россияне одержали победу над сборной Канады со счётом 5:4.Первый матч группового этапа юниорского чемпионата мира сборная России U18 проведёт в Спишска-Нова-Вес 13 апреля со Швецией.: Устименко (Жуков); Саморуков — Переляев, Алексеев — Бицадзе — Николенко; Рубинчик — Галенюк, Колтыгин — Лобанов — Муранов; Баранов Калабушкин, Клисунов — Слепец — Максимов; Дедов — Охотюк, Марушев — Шашков — Торопченко; Свечников, Чехович.1:0 — Марушев (Торопченко, Охотюк), 11:14.2:0 — Алексеев (Бицадзе, Николенко), 11:56.2:1 — Матеос, 14:17.3:1 — Максимов (Клисунов), 18:03.3:2 — Рэтклифф (Шнэр), 21:07.3:3 — Делландреа (Рэтклифф), 25:45.4:3 — Слепец (Максимов, Марушев), 41:12.4:4 — Строум (Комтуа), 42:17.5:4 — Слепец (Максимов), 52:07.Вратари: Устименко (Жуков) — Скотт.