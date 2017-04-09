Матч «Кузнецкие Медведи» — «Красная Армия» в Новокузнецке собрал аншлаг

Третий матч полуфинальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги между «Кузнецкими Медведями» и «Красной Армией» посетило 7533 человека — именно столько зрителей вмещает стадион «Кузнецких Металлургов» в Новокузнецке.В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2016/17 посещаемость домашних матчей новокузнецкого «Металлурга» лишь два раза превысила четыре тысячи человек. Первый матч сезона с «Барысом» посетили 4785 зрителей, игру со СКА — 4248 человек.«Кузнецкие Медведи» прошли в плей-офф «Сарматов» и «Ирбис», а в полуфинале проиграли «Красной Армии» со счётом 0-3.