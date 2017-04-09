Коваленко: Россия позволила чехам владеть инициативой и играла на контратаках

Нападающий сборной Россиипрокомментировал победу над командой Чехии в финале Лиги Легенд (6:4).«Уже, конечно, тяжеловато. Играли два дня подряд, матчи получаются напряжёнными, проходных нет. Вчера проигрывали 0:1, но во втором периоде переломили ход встречи. Сегодня получилось аналогично. Второй период стал переломным. Вырвались вперёд и довели дело до победного конца.Накануне мы внесли коррективы по ходу матча, а сегодня была установка непосредственно перед игрой. Пускай соперник владеет инициативой, раскатывается. Мы играем больше от обороны и при помощи контратак. Мы так и сделали: четверо сзади, один выдвигался. Три шайбы в итоге забили так: два буллита и одну позиционно», — сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.