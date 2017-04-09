Боченски: моя травма была не настолько серьёзной, чтобы завершать карьеру

Нападающий «Барыса» и сборной Казахстанаопроверг информацию о завершении карьеры из-за травмы.«У меня была серьёзная травма, но не настолько серьёзная, чтобы завершать карьеру. Все подходят и спрашивают о моём здоровье. Чувствую себя хорошо, как будто мне снова 18! (Определённо, травма головы — это серьёзно. Когда травмированы другие части тела, ты знаешь, что делать, чувствуешь, где болит. А с головой неприятные ощущения то приходят, то уходят. Думаешь, что всё хорошо, но дискомфорт вдруг неожиданно возвращается. С головой шутить нельзя», — цитирует Боченски Sports.kz.