Слепец: победы над Латвией и Канадой мотивируют нас перед стартом ЮЧМ

Нападающий юниорской сборной России, автор победной шайбы в выставочном матче с Канадой, поделился впечатлениями от встречи (5:4). Предыдущая товарищеская игра с Латвией закончилась со счётом 2:1.«Кирилл Максимов увидел, что я убежал вперёд, отдал мне отличную передачу, оставалось только спокойно исполнить. Волнение? А чего волноваться? Тем более что и подумать не успеваешь в такой момент. Я видел, что сзади никого, надо было забивать. Получилось.Игры с канадцами всегда получаются хорошими, с непредсказуемым результатом — это интересно и хоккеистам и болельщикам. Сегодня на арене их было не слишком много, но я знаю, что была трансляция — родители в Хабаровске смотрели её.Думаю, эти две победы помогут нам, мотивируют перед стартом чемпионата. Но хочется одерживать победы уже в официальных матчах, а не в товарищеских. Сбор был продолжительный, мы хорошо поработали — всё это нам на руку», — цитирует Слепца пресс-служба ФХР.