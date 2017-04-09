Максимов: интересно было проверить силу сборной России U18 в матче с Канадой

Нападающий юниорской сборной Россиипрокомментировал победу над командой Канады в выставочном матче в рамках подготовки к чемпионату мира (5:4).«Игра с канадцами обычно получается быстрой. Хотя им привычнее играть на маленьких площадках, и потребуется некоторое время, чтобы перестроиться. У меня самого это не заняло много времени, но мне не нужно перестраиваться, скорее просто вспомнить — как это.Канадцы — хороший соперник, интересно было проверить силу нашей команды в матче с ними, всегда полезно играть с таким соперником. Да, у них достаточно игроков 2000 года рождения, но мне кажется, в таком возрасте год разницы уже не имеет большого значения.Что касается буллитов, то я их постоянно тренирую, в Канаде регулярно бил. Обычно решаю, что конкретно буду делать, ещё до того, как начинаю движение. Своим сезоном в Канаде я доволен, это был мой второй сезон, чувствую, что стал увереннее, опытнее.Ощущения перед стартом ЮЧМ? Интересно. И уже очень хочется начать играть», — цитирует Максимова пресс-служба ФХР.