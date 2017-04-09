Соколов: «Реактор» хотел победить малой кровью, но хоккей не обманешь

Главный тренер «Реактора»прокомментировал гостевое поражение от череповецкого «Алмаза» в третьем матче полуфинала МХЛ (2:5, 2-1 в серии).«У меня сложилось такое ощущение, что моя команда вышла сегодня на лёд всех удивить и всё сделать здорово и просто. Шесть минут штрафа у соперника и всего лишь один бросок, и то, по-моему, в штангу. Затем мы стали возить, что-то придумывать, а хоккей же не обманешь. Все голы мы привезли сами себе. Было 1:2, вроде бы сравняли — 2:2, и тут же опять получили. В результате «Алмаз» заслуженно победил.Как повлияет это поражение на завтрашний матч? Мы надеемся, что как-то повлияет. Я не могу сказать, что мы были морально не готовы к игре, может быть, просто думали, малой кровью получится победить, так как всё-таки у ребят в головах сидит счёт в серии 2-0. Буквально пару игр назад «Ирбис» был в такой ситуации: 2-0 вели, а сейчас играет Новокузнецк в полуфинале. Сегодня мы дали возможность сопернику почувствовать себя. Завтра с ребятами будем разговаривать. Сейчас мы с ними немножко обсудили моменты, чтоб на завтра не переносить негатив. Поругались две минуты», — цитирует Соколова пресс-служба «Северстали».