Ставровский: «Алмаз» старался играть первым номером

Главный тренер «Алмаза»прокомментировал победу над «Реактором» в третьем матче полуфинала МХЛ (5:2, 1-2 в серии).«Спасибо нашим трибунам, нашим болельщикам за поддержку сегодня. В сегодняшнем матче мы старались играть первым номером, побольше в зоне атаки, побольше шайбу подержать. Важно, что смогли забросить быстрые голы. Плюс сегодня хорошо сыграли молодые ребята — три шайбы забили. С их стороны сегодня хорошее подспорье было», — цитирует Ставровского пресс-служба «Северстали».