Нападающий «Детройта» Хенрик Зеттерберг проводит 1000-й матч в НХЛ

Нападающий «Детройт Ред Уингз»проводит свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. В заключительной встрече сезона-2016/17 «красные крылья» встречаются с «Нью-Джерси Дэвилз». Этот матч станет также последним на «Джо-Луис Арене», где «Детройт» выступал с 1979 года.Зеттерберг является капитаном «Детройта» с 2013 года и обладателем Кубка Стэнли (2008). Он начал свою карьеру в «Ред Уингз» в сезоне-2002/03 и набрал 903 (325+578) очка в 1000 играх.