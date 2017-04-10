«Тампа» выиграла у «Баффало», Кучеров и Наместников набрали по 1 очку

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.В составе победителей дубль оформил Брэйден Пойнт (26-я и 59-я минуты), ещё по голу забили Брэйдон Коберн (33) и Виктор Хедман (60). За «Баффало» шайбы забросили Уильям Каррье (14) и Эвандер Кейн (52).Нападающие «Тампы»сделали по одной результативной передаче. Голкипер Андрей Василевский отыграл весь матч и сделал 26 сейвов. Защитник «Баффало» Дмитрий Куликов провёл на льду 23 минуты.