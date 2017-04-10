«Коламбус» прервал серию из 6 поражений, добыв волевую победу над «Торонто»

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Эйр Канада-центре» в Торонто и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Все пять голов были забиты во втором периоде. Сперва «Торонто» повёл со счётом 2:0 благодаря двум голам Джеймса ван Римсдайка (23-я и 27-я минуты). Однако «Коламбус» переломил ход встречи и забросил три шайбы — отличились Мэтт Калверт (33), Джош Андерсон (38) и Кэм Аткинсон (40).
Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский участия в матче не принимал. Защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 6 минут.
Благодаря этой победе «Коламбус» прервал свою серию из 6 поражений.