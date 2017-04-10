«Вашингтон» проиграл «Флориде» в последнем матче регулярного чемпионата

«Флорида Пантерз» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Веризон-центре» в Вашингтоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
В составе «Флориды» отличились Дерек Маккензи (36-я минута) и Денис Мальгин (50). Российские легионеры «Вашингтона» Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.
Этот матч стал для «Флориды» и «Вашингтона» последним в регулярного чемпионате. «Кэпиталз» стали досрочными победителями регулярного сезона, а вот «Пантерз» не смогли пробиться в плей-офф.