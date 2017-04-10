«Каролина» по буллитам одолела «Филадельфию», Проворов набрал 1 очко

«Каролина Харрикейнз» вырвал победу у «Филадельфии Флайерз» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Веллс Фарго-центре» в Филадельфии и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 в пользу гостей.
В основное время в составе «Флайерз» дублем отметился Дэйл Вейс (29-я и 51-я минуты), ещё один гол на счету Уэйна Симмондса (53). За «Харрикейнз» две шайбы забросил Брок Макгинн (6, 49), ещё одну — Себастьян Ахо (55). В овертайме голов забито не было, а решающий буллит реализовал тот же Макгинн.
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей. Нападающий «Каролины» Сергей Толчинский провёл на льду 13 минут.