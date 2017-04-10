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Тарасенко установил личный рекорд результативности в НХЛ

10 апреля 2017, понедельник. 06:30. Хоккей
Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:2) забил победный гол своей команды.

Это позволило российскому игроку установить новый личный рекорд по набранным очкам, превзойдя достижение прошлого сезона. Тарасенко набрал 75 (39+36) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в прошлом сезоне в его активе было 74 (40+34) очка в 80 матчах регулярного чемпионата.

«Сент-Луис» по итогам нынешнего сезона пробился в плей-офф, «Колорадо» стал худшей командой регулярного чемпионата.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Колорадо Эвеланш Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко НХЛ Статистика
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