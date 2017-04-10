Тарасенко установил личный рекорд результативности в НХЛ

Форвард «Сент-Луис Блюз»в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:2) забил победный гол своей команды.Это позволило российскому игроку установить новый личный рекорд по набранным очкам, превзойдя достижение прошлого сезона. Тарасенко набрал 75 (39+36) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в прошлом сезоне в его активе было 74 (40+34) очка в 80 матчах регулярного чемпионата.«Сент-Луис» по итогам нынешнего сезона пробился в плей-офф, «Колорадо» стал худшей командой регулярного чемпионата.