Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли

Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ. Борьбу за кубок Стэнли поведут «Вашингтон Кэпиталз», «Питтсбург Пингвинз», «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз», «Бостон Брюинз» и «Торонто Мэйпл Лифс» от Востока, а также «Чикаго Блэкхоукс», «Миннесота Уайлд», «Сент-Луис Блюз», «Нэшвилл Предаторз», «Анахайм Дакс», «Эдмонтон Ойлерз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Калгари Флэймз» от Запада.
Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/4 финала
«Вашингтон» — «Торонто»
«Питтсбург» — «Коламбус»
«Монреаль» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
«Оттава» — «Бостон».
1/2 финала
«Вашингтон»/«Торонто» — «Питтсбург»/«Коламбус»
«Монреаль»/«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава»/«Бостон».
Западная конференция. 1/4 финала
«Чикаго» — «Нэшвилл»
«Миннесота» — «Сент-Луис»
«Анахайм» — «Калгари»
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе».
1/2 финала
«Чикаго»/«Нэшвилл» — «Миннесота»/«Сент-Луис»
«Анахайм»/«Калгари» — «Эдмонтон»/«Сан-Хосе».