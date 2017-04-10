Голы Голдобина и Трямкина не спасли «Ванкувер» от проигрыша «Эдмонтону»

«Эдмонтон Ойлерз» уверенно обыграл «Ванкувер Кэнакс» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.Хет-трик в составе «Эдмонтона» оформил Джордан Эберле, отличившийся на 19-й, 25-й и 41-й минутах. Ещё по голу забили Дрейк Каджула (35-я минута) и Леон Драйзайтль (42). За «Ванкувер» шайбы забросили(23) и(43).Нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев провёл на льду 16 минут.