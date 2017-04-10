Макдэвид набрал 100 очков и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз»в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (5:2) записал на свой счёт две результативные передачи. Таким образом, по итогам регулярного сезона Макдэвид набрал 100 (30+70) очков в 82 матчах и стал лучшим бомбардиром лиги.Коннор опередил ближайших преследователей – Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» и Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхоукс» – на 11 очков и выиграл «Арт Росс Трофи». Макдэвид стал вторым в истории игроком «Ойлерз» (после Уэйна Гретцки), выигравшим этот трофей, и первым — за последние 30 лет.