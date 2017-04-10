Мэттьюс выиграл бомбардирскую и снайперскую гонки среди новичков

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс»выиграл бомбардирскую гонку среди новичков в регулярном чемпионате НХЛ. 19-летний американский хоккеист набрал 69 (40+29) очков в 82 матчах и опередил Патрика Лайне из «Виннипег Джетс» на 5 очков. Также он стал лучшим снайпером среди новичков.На счету 18-летнего финского хоккеиста, который пропустил несколько матчей из-за сотрясения мозга и болезни, 64 (36+28) очка в 73 матчах. На третьем и четвёртом местах ещё 2 игрока «Мэйпл Лифс» – Вильям Нюландер и Митч Марнер, набравшие по 61 очку. Замкнул топ-5 Себастьян Ахо из «Каролины Харрикейнз» с 49 (24+25) очками в 82 матчах.