Кучеров обновил личный рекорд результативности и стал 2-м в гонке снайперов

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг»в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:2) сделал голевую передачу. В 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ российский хоккеист набрал 85 (40+45) очков, обновив личный рекорд.В гонке снайперов текущего сезона Кучеров с 40 шайбами разделил второе место с Остоном Мэттьюсом («Торонто Мэйпл Лифс»), а в гонке бомбардиров разделил пятое место с Брэдом Маршаном («Бостон Брюин»).Кучеров получил вызов в сборную России для подготовки к ЧМ-2017.