Голкипер «Вашингтона» Холтби — первый по числу «сухих» матчей и побед в сезоне

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз»занял первое место по двум статистическим показателям среди вратарей.По количеству побед он разделил первое место с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Кэмом Тальбо (у обоих – по 42). Сергей Бобровский из «Коламбуса» оказался третьим с 41 победой, Деван Дубник из «Миннесоты Уайлд» – четвёртым с 40 победами.По количеству матчей на ноль Холтби занял единоличное первое место с девятью матчами. Восемь – у Туукки Раска из «Бостон Брюинз», по семь – у Бобровского, Тальбо и Петера Будая («Лос-Анджелес Кингз» / «Тампа-Бэй Лайтнинг»).