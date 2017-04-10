«Анахайм» — 7-я команда в истории НХЛ, выигрывавшая свой дивизион 5 лет подряд

«Анахайм Дакс» победил дома «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ и занял первое место в Тихоокеанском дивизионе, опередив «Эдмонтон Ойлерз».«Утки» выиграли дивизион в пятый раз подряд и в шестой – в истории клуба. «Анахайм» стал 7-м клубом в истории НХЛ, кому удавалось стать чемпионом дивизиона 5 лет кряду. Лидируют по этому показателю «Квебек»/«Колорадо» – 9 сезонов подряд, «Монреаль» и «Детройт» (по 8), «Эдмонтон» – 6.В первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли «Анахайм Дакс» встретится с «Калгари Флэймз».