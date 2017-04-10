Кросби: не думал, что мне ещё раз удастся выиграть «Морис Ришар Трофи»

Капитан «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал своё достижение — он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ и получил «Морис Ришар Трофи». Кросби забил 44 гола в «регулярке».«Когда я выиграл эту награду в 2010 году, не думал, что мне ещё раз это удастся. Просто один из тех сезонов, когда шайбы немного чаще попадают в ворота. Не думал, что 44 голов хватит для победы, но в этом сезоне всё так сложилось. Это хорошая подготовка к Кубку Стэнли», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.