Х. Седин: будем надеяться, что «Эдмонтону» будет сопутствовать успех в плей-офф

Капитан «Ванкувер Кэнакс»после поражения от «Эдмонтон Ойлерз» (2:5) высказался о предстоящем для «нефтяников» плей-офф.«В плей-офф играть немного сложнее. Но из того, что я видел, Макдэвид справится с этим более чем хорошо. В целом у «Эдмонтона» собраны хорошие игроки, они грамотно контролируют шайбу. Будем надеяться, что им будет сопутствовать успех, потому что это очень зрелищная команда», – передаёт слова шведского игрока канадской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.