Макдэвид: я ещё не совсем осознал, что выиграл «Арт Росс»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз»прокомментировал своё достижение — он стал лучшим бомбардиром текущего сезона.«Я ещё не совсем осознал это. Не знаю даже, что сказать. Это очень много для меня значит. Но я бы не достиг такого результата без партнёров, таких как Патрик Марун и Леон Драйзайтль, с которыми я играю весь год. Это огромная честь – выступать за такую команду», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.