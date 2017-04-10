Каменев забил свой 20-й гол в текущем сезоне АХЛ

Нападающий «Милуоки»забросил свою 20-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Айовой» (2:3). Об этом информирует официальный сайт Американской хоккейной лиги.На счету Каменева в настоящее время 49 (20+29) очков в 67 матчах регулярного чемпионата. Ему ассистировал другой россиянин, который был недавно переведён в фарм-клуб «Нэшвилл Предаторз» из юниорской лиги Квебека. В этом матче он набрал 2 (0+2) очка и был признан третьей звездой.