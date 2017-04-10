Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Проворов — на 10-м месте по блокированным броскам по итогам сезона НХЛ

10 апреля 2017, понедельник. 11:36. Хоккей
Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Крис Расселл заблокировал больше всех бросков по итогам завершившегося регулярного чемпионата НХЛ. Он сделал 213 блок-шотов и обошел Эрика Карлссона из «Оттавы» (201) и Йэна Коула из «Питтсбург Пингвинз» (194).

Лучшим из россиян стал защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов, занявший 10-е место со 166 блок-шотами. Среди нападающих лучший результат – у форварда «Питтсбурга» Ника Бонино с 99 заблокированными бросками.

>>> 100 очков Макдэвида, гол Соботки и все пары плей-офф НХЛ

Возьми Проворова в свою команду!
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Филадельфия Флайерз Иван Проворов
Новости. Хоккей
10 апреля 2017, понедельник
11:38 Емелин — девятый по числу силовых приёмов по итогам сезона НХЛ
11:36 Проворов — на 10-м месте по блокированным броскам по итогам сезона НХЛ
11:34 Бёрнс из «Сан-Хосе» — лучший бомбардир и снайпер среди защитников этого сезона
11:15 Каменев забил свой 20-й гол в текущем сезоне АХЛ
11:10 Зайцев может быть готов к первому матчу плей-офф НХЛ
10:55 Макдэвид: я ещё не совсем осознал, что выиграл «Арт Росс»
10:50 Барбашёв набирает очки 4 матча подряд
10:46 Кенневилль: новость о том, что Бикелл завершает карьеру, стала шоком
10:42 Х. Седин: будем надеяться, что «Эдмонтону» будет сопутствовать успех в плей-офф
10:36 Вратарь «Торонто» Андерсен избежал сотрясения мозга
10:20 Кросби: не думал, что мне ещё раз удастся выиграть «Морис Ришар Трофи»
10:15 Абрамов набрал первые очки в АХЛ в своём втором матче
10:00 Впервые с 2004 года ни один игрок не сумел забить 50 голов в полном сезоне НХЛ
10:00 Цукер и Сутер — лучшие по показателю полезности в сезоне
09:45 Соботка забил гол в своём первом матче после возвращения в НХЛ
09:39 Кросби — лучший снайпер регулярного чемпионата НХЛ, а до него 4 года был Овечкин
09:35 Зимин: ХК «Сочи» вместо приглашения армянских игроков лучше вернуть Анисина
09:30 Игинла — 34-й игрок в истории НХЛ, набравший 1300 очков
09:30 «Анахайм» — 7-я команда в истории НХЛ, выигрывавшая свой дивизион 5 лет подряд
09:24 Тарасенко: Соботка и на льду, и в жизни выглядит отлично
09:19 Голкипер «Вашингтона» Холтби — первый по числу сухих матчей и побед в сезоне
09:15 Кучеров обновил личный рекорд результативности и стал 2-м в гонке снайперов
09:15 Мэттьюс выиграл бомбардирскую и снайперскую гонки среди новичков
09:13 Овечкин: чтобы обыграть «Торонто», нужно действовать в своём стиле
09:00 Бобровский — лучший в сезоне по проценту отражённых бросков
09:00 Зайцев получил травму в матче с «Коламбусом»
09:00 Вратарь «Вашингтона» Холтби — обладатель «Уильям Дженнингс Трофи»
07:47 Макдэвид набрал 100 очков и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ
06:52 Голы Голдобина и Трямкина не спасли «Ванкувер» от проигрыша «Эдмонтону»
06:45 Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли
06:30 Тарасенко установил личный рекорд результативности в НХЛ
06:19 «Анахайм» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес»
05:52 Овечкин впервые в истории НХЛ стал лучшим снайпером команды 12-й сезон кряду
04:48 «Питтсбург» без Малкина проиграл «Рейнджерс»
04:44 «Каролина» по буллитам одолела «Филадельфию», Проворов набрал 1 очко
04:35 Все пары первого раунда Кубка Стэнли от Восточной конференции
04:30 «Вашингтон» проиграл «Флориде» в последнем матче регулярного чемпионата
03:46 «Коламбус» прервал серию из 6 поражений, добыв волевую победу над «Торонто»
03:41 «Сент-Луис» переиграл «Колорадо», Тарасенко забил победный гол
02:51 «Детройт» победил «Нью-Джерси», Зеттерберг забил гол в своём 1000-м матче
02:44 «Тампа» выиграла у «Баффало», Кучеров и Наместников набрали по 1 очку
02:39 «Айлендерс» одержали 6-ю победу подряд, обыграв «Оттаву»
01:17 Павел Дацюк поздравил Хенрика Зеттерберга с 1000-м матчем в НХЛ
01:17 Нападающий «Детройта» Хенрик Зеттерберг проводит 1000-й матч в НХЛ
00:47 Фанаты бросили на лёд 10 осьминогов в последнем матче на «Джо-Луис Арене»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, выиграет Кубок Гагарина?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+