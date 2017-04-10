Проворов — на 10-м месте по блокированным броскам по итогам сезона НХЛ

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Крис Расселл заблокировал больше всех бросков по итогам завершившегося регулярного чемпионата НХЛ. Он сделал 213 блок-шотов и обошел Эрика Карлссона из «Оттавы» (201) и Йэна Коула из «Питтсбург Пингвинз» (194).
Лучшим из россиян стал защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов, занявший 10-е место со 166 блок-шотами. Среди нападающих лучший результат – у форварда «Питтсбурга» Ника Бонино с 99 заблокированными бросками.
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