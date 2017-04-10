Аткинсон: здорово, что я забросил перед ответственными встречами в плей-офф

Форвард «Коламбус Блю Джекетс»подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2).«Мы подошли к игре с «Торонто» с нужным отношением к делу. Все четыре звена внесли вклад в эту победу, игроки делали правильные вещи на льду, что вылилось в положительный результат. Когда соперник забросил две шайбы, мы не паниковали, а продолжали следовать плану на матч.Мы нашли способ сначала сравнять счёт, а потом выйти вперёд. Вчера тренер дал мне небольшую передышку в третьем периоде. Меня держат в команде за то, что я умею забивать голы. В последних играх это не получалось, так что здорово, что я забросил перед ответственными встречами в плей-офф», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.